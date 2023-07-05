Петербурженка наткнулась на труп неизвестного, гуляя по лесу Курортного района

Во время прогулки на территории Курортного района местная жительница наткнулась на неприятную находку, после чего обратилась к правоохранителям.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На территории лесополосы, в самом конце улицы Дальняя, петербурженка нашла бездыханное тело. Все произошло во вторник, 4 июля, сообщает «Патрульный Петербурга».

После этого гражданка обратилась в дежурную часть полиции. Она рассказала, что наткнулась на мертвого мужчину во время прогулки, примерно около половины четвертого дня. В это время женщина находилась на территории лесополосы.

Предполагается, что мертвый человек мужского пола. В настоящее время личность погибшего, причина его смерти, а также детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.