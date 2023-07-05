Около половины петербуржцев не могли бы оценить школьное образование на отлично

Почти 50% жителей Северной столицы не удовлетворены полученным школьным образованием в полной мере. Такой показатель оказался самым высоким по всей России.

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Таким образом, петербуржцы реже всех в стране оценивают полученное в школе образование по максимальному показателю, сообщает ivbg.

При этом оценку «отлично» школьному образованию в городе на Неве могут дать только четверть опрошенных. В среднем по стране к такому выводу пришли 30% респондентов.

Еще 10% граждан оказались и вовсе недовольны полученными в школе знаниями.