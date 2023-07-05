В России из-за обвала рубля заграничные поездки подорожали сразу на 7%

Отправиться отдыхать за границу в настоящее время стало еще сложнее. Все дело в серьезном ослаблении рубля по отношению к доллару и евро.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Из-за обвала курса рубля туры за границу за неделю увеличились в цене на 6-7%, сообщает АБН. Улучшится ли ситуация до конца лета 2023 года пока неизвестно.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что скачки курсов валют влияют на стоимость туров абсолютно по всем зарубежным направлениям. В частности, «под удар» попали массовые бюджетные направления — Турция и Египет.

Только за прошлую неделю курс доллара и евро по отношению к рублю увеличился до 90 и 98 рублей соответственно, а к трем часам дня среды курс евро на Мосбирже поднялся выше 99 рублей. Такой показатель наблюдается впервые с 29 марта 2022 года.

Мурадян считает, что путевки могли стать еще дороже, если бы туроператоры не снизили их номинальную стоимость в долларах и евро.