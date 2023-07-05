В Петербурге могут продлить мораторий на закон о КРТ

В Законодательном собрании Северной столицы допустили, что мораторий на действие закона о комплексном развитии территорий может быть продлен. К этому прибегнут, если важные для петербуржцев вопросы не будут разрешены.

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Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что существует вероятность поправок в закон о реновации хрущевок. Так, запрет на положения, которые регулируют КРТ могут продлить в следующем году, сообщает «МК в Питере».

Уточняется, что решающую роль в этом сыграют вопросы, тревожащие местных жителей. Если они не будут урегулированы, мораторий будет продлен.

Напомним, что в ходе прошлого заседания депутат Сергей Боярский заявил о поддержке поправок Госдумой. В частности, это касается пунктов, позволяющих гражданам участвовать в программе предоставлении жилья, которое сопоставимо по площади с предыдущим.