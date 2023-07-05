Экономисты рассказали, в каких отношениях будут рубль и доллар к концу 2023 года

Прогнозы специалистов касательно позиции доллара по отношению к рублю не очень оптимистичны. В связи с ослаблением национальной валюты ожидается и рост цен на ряд товаров.

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Так, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев отметил, что уровень геополитической неопределенности все еще остается высоким, а на ослабления рубля в частности влияет изменение торгового баланса в сторону сокращения экспортных доходов.

Как сообщает АБН со ссылкой на прогнозы ЦБ РФ, курс российской национальной валюты к концу 2023 года останется на уровне 76,8 рублей. При этом Николаев считает, что такая оценка выглядит слишком уж оптимистичной, рубль, скорее, продолжит падать.

В свою очередь, аналитик Марк Гойхман подчеркнул, что немаловажную роль в отношениях рубля и доллара сейчас играют западные санкции, а также сложности с импортом и ограничение транзита через страну. По мнению специалиста, издержки будут увеличены, а сам рубль ослабнет минимум до 90 единиц за доллар.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов назвал главной причиной некрепкую позицию рубля преобладание импорта над экспортом, а также увеличение расходов государственной казны. Уточняется, что слабый рубль повлечет за собой рост цен.