Петербургская фабрика по производству обуви получила поддержку в пять млн рублей

Петербургская компания «МТ-Обувная Фабрика» получила поддержку в пять миллионов рублей в рамках микрокредитования. Деньги производитель смог направить на развитие производства.

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В Северной столице микрокредитная компания «Мой бизнес – Санкт-Петербург» оказала помощь отечественному производству. «МТ-Обувная Фабрика» получила займ в объеме пяти миллионов рублей в рамках национального проекта по поддержке бизнеса. Об этом сообщает «МК в Питере».

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, такая финансовая помощь позволила фабрике нарастить производство. И это несмотря на санкционные ограничения и усложнение логистики.

Основной плюс такого кредита – это отсутствие обязательного залога. С помощью займа компания направила средства на заработные платы сотрудников и налоги.

Отметим, что впервые подобная практика применялась во времена пандемии. Сейчас к ней вернулись, ведь вопрос развития отечественных производителей и независимости России от зарубежных компаний стоит остро.