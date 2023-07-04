На Северо-Западе в компании МегаФон сменился директор по развитию

В Петербурге и Ленинградской области появился новый специалист, который займется улучшением качества мобильной связи. Так, Анна Чесовенная заняла руководящую должность в компании МегаФон.

Фото: МегаФон

На Северо-Западе сменился директор по региональному развитию МегаФона. Руководящую должность в крупной компании заняла Анна Часовенная. Ранее она работала в Москве и отвечала за продажи на массовом рынке в столице и регионах «Золотого кольца» страны. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Теперь специалист займется развитием дистрибуции в Петербурге и Ленинградской области и обеспечением притока абонентов. Примечательно, что приоритетным направлением станет дальнейшее улучшение мобильной связи в Петербурге и области.

Как отметил операционный директор МегаФона Олег Телюков, сейчас на Северо-Запад направлено основное внимание компании в плане развития. И Анна Часовенная сможет поддержать, а также реализовать амбициозные задачи компании.