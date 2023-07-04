Петербург может стать меньше из-за размытия берегов

Берега Петербурга со стороны Курортного района и других территорий постепенно размывает.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Финский залив постепенно сокращает береговые территории Северной столицы. Об этом сообщает Neva.Today. Источник, который знает о проблеме, рассказал изданию, что показательный пример того, что размытие берегов актуально – это парк 300-летия Петербурга. С 2003 года существенная часть этого участка ушла под воду из-за недостаточного укрепления. Сейчас там проводят масштабные работы, чтобы не допустить дальнейшего разрушения берегов.

Также потери земель есть и в Курортном районе, а также в Кронштадте. В частности, за последние 70-80 лет у острова размыло около 40% берега.

Для защиты берегов в целях укрепления в городе на Неве существует генеральная схема. К ней как раз отнесли Курортный район, Кронштадт и берега Волковки. По информации собеседника, следовать этой схеме должен комитет по природопользованию и охране окружающей среды, главой которого является Александр Герман.

Руководитель комитета в неофициальной беседе подтвердил, что проблемы с берегами есть, но рабочие решают их в рамках борьбы с изменениями климата. Однако какие именно мероприятия проходят уточнять не стал.