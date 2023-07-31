Изменения требуют адаптации: какой стала транспортная реформа спустя год

Транспортная реформа функционирует в Петербурге уже год. За это время негативных комментариев от горожан стало меньше, а транспортных маршрутов – больше, и все они организованы с учетом потребностей петербуржцев.

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Любые изменения требуют времени и адаптации. Людям свойственно требовать «вернуть как было», но время меняет привычки. Примером может стать и отношение к транспортной реформе со стороны горожан. По итогам первого полугодия 2023-го жалоб на транспортные изменения стало на 20% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года, передает МК в Питере слова главы комитета по транспорту Валентина Енокаева.

Более того – корректировка реформы продолжается. Новая модель транспортного обслуживания (НМТО) развивается и трансформируется вместе с мнением о ней горожан. К примеру, появились совсем новые маршруты, о нехватке которых ранее писали петербуржцы. Около 400 существующих маршрутов изменились по тем же причинам. Уже не говоря о появлении новых остановок, поправок в расписании транспорта, льгот для пассажиров.

Итогом года работы транспортной реформы стала удобная и актуальная маршрутная сеть наземного транспорта, протяженность которой стала на 800 километров больше. Однако процесс еще не завершен – НМТО продолжает свою трансформацию в лучшую сторону.