Наследственность и форма черепа: лор рассказал о причинах и симптомах аденоидов

Причинами возникновения аденоидов могут быть не только храп, затрудненное дыхание и снижение активности. Иногда эта патология передается по наследству.

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Аденоиды могут появиться из-за формы черепа, который влияет на предрасположенность к их возникновению. Наследственность также может быть причиной. Если нос не заложен, но дышать трудно, вероятнее всего, причина также заключается в появлении данной патологии, передает МК Калининград со ссылкой на NEWS.ru и слова отоларинголога Владимира Зайцева.

При стекании слизи по задней части глотки аденоиды начинают воспаляться и появляется еще больше слизи. Как итог – приступы кашля, отмечает эксперт. Другими симптомами, по его словам, являются круги под глазами, бледность и «бульдожий» тип лица. В случае несвоевременного обращения к врачу ситуация может обостриться.