Названа причина сокращения валютных вкладов россиян

За полтора года вложения россиян в валюте снизились почти в два раза. Такая причина может быть связана с так называемым «полузамораживанием» подобных депозитов на фоне ограничений, ранее введенных российским финансовым регулятором.

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За июнь текущего года объемы валютных вкладов жителей России сократились на 1,2 млрд долларов. В период за первое полугодие 2023-го показатель упал на 9,7 млрд долларов, с за последние полтора года – на 45,5 млрд долларов (48,5%), передает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости и данные начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

Основанием для такой тенденции могут быть ограничения Центробанка России, которые были введены с февраля 2022 года по май 2023-го. Частично валютные средства россиян уходят в наличную валюту или депозиты в банках других стран, отмечает эксперт.