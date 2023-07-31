Петербург вошел в десятку рейтинга регионов по доступности бензина

В июне средняя стоимость бензина составила 48,89 рублей за литр, что на 1,6% больше, чем в начале 2023 года. Санкт-Петербург занял только девятое место в рейтинге регионов по доступности бензина для водителей.

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На среднюю зарплату в Северной столице жители города могут купить более 1,5 тыс. литров бензина, сообщает АБН со ссылкой на исследование РИА Новости.

В первую тройку регионов по доступности бензина в России вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Ненецкий и Ханты-Мансийский округа заняли четвертое и пятое место соответственно. Далее по списку идут Магаданская область, Сахалинская область и Камчатский край. После Петербурга на десятом месте Мурманск.

Также сообщается, что за первые полгода 2023-го стоимость топлива в России продемонстрировала рост.