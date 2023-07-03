В России подготовили законопроект об увеличении МРОТ на 18,5%

В России увеличится минимальный размер оплаты труда. С 2024 года показатель изменится на 18,5%.

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Соответствующий законопроект уже разработало Министерство труда РФ. Согласно документу, в следующем году размер минимальной оплаты труда будет увеличен чуть больше чем на 18%. Нововведение должно будет заработать с января, сообщает телеканал «360».

Глава ведомства Антон Котяков уточнил, что по увеличению МРОТ в стране идет последовательная работа. С 2024 года он составит 19 242 рубля.

Котяков дополнил, что с 2025 года для сохранения опережающих темпов роста МРОТ эксперты вернутся к процессу фиксирования показателя в соотношении с медианной заработной платой на уровне не ниже 48%.

Напомним, что на 2021 году МРОТ установился на уровне 12 792 рублей, в 2022 году — уже 13 890 рублей, а в текущем — сумма замерла на 16 242 рублях.