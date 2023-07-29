Петербург и Республика Конго определили сферы сотрудничества

Петербург и Республика Конго обсудили перспективы сотрудничества и пришли к выводу, что оно может быть эффективно во многих сферах. Речь идет об образовании, технологиях, торговле и многом другом.

Фото: пресс-служба Смольного

Так, на прилавках магазинов в Конго начнут предлагать продукцию производителей Северной столицы. В ходе обсуждения, которое прошло между властями Петербурга и членами делегацией Республики Конго, выяснилось, что стороны изъявляют обоюдную заинтересованность в сотрудничестве, сообщает Brif.

При этом уточняется, что петербургские производители готовы поставлять продукцию на африканский рынок, особенно, если говорить о предприятиях ведущих отраслей, среди которых энергомашиностроение, судостроение и фармацевтика. Подчеркивается, что эта продукция и технологии пользуются стабильным спросом за рубежом.

По итогам встречи, которая прошла в Смольном, был подписан протокол, а также запланирована разработка Соглашения и Дорожной карты по развитию сотрудничества на 2023-2026 годы.