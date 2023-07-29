Россиянам до конца года запретили вывозить за границу рис и рисовую крупу
Правительство Российской Федерации ввело ограничение на экспорт риса почти во все страны. Однако есть исключения.
Решение об ограниченном вывозе риса и рисовой крупы из страны приняли для стабильности на внутреннем рынке, сообщает «МК в Калининграде».
Запрет распространяется вплоть до 31 декабря 2023 года. До этого времени в некоторые государства рис отправить не получится.
Отмечается, что ограничение не касается только поставок в Южную Осетию, Абхазию и страны-члены Евразийского экономического союза. Также за границу рис отправить будет можно, если речь идет о гуманитарной помощи и международных транзитных перевозках.