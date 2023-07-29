Магазины сети «Пятерочка» в Петербурге временно ввели сухой закон

В Санкт-Петербурге больше 500 магазинов сети «Пятерочка» временно не смогут продавать вообще никакой алкоголь. Всему виной инцидент с несовершеннолетним, который смог приобрести спиртное на одной из точек.

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В настоящее время на территории региона функционирует больше 500 «Пятерочек», которые теперь не могут торговать алкоголем. Известно, что специалисты отобрали лицензию у сети. Этот документ давал разрешение на реализацию соответствующей продукции в магазинах.

Как уточняет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу X5 Group, причиной лишения сети лицензии стал инцидент, произошедший в 2020 году. Тогда сотрудник одного из магазинов продал алкогольный напиток несовершеннолетнему.

Компания хоть и выплатила штраф три года назад, но все равно была наказана отсутствием возможности предоставлять спиртосодержащую продукцию. В настоящий момент магазины уже занимаются вопросом возобновления лицензии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во всех магазинах сети «Пятерочка»на территории Культурной столицы хотят оборудовать пекарни и кофе-поинты.