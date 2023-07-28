Петербуржцы не смогут получить финскую визу с 1 августа
С 1 августа прием документов на получение финских виз в Санкт-Петербурге прекратится. Также стало известно о закрытии генконсульства Финляндии в Северной столице с 1 сентября.
Финское дипломатическое ведомство сообщило о том, что офис VSF в Петербурге прекратит принимать заявления на визы и вид на жительство с августа 2023 года, передает «МК Питер» со ссылкой на данные сайта Министерства иностранных дел Финляндии.
В сентябре обслуживать клиентов в Петербурге не будет и Генеральное консульство балтийской страны в связи с отзывом разрешения на его работу на территории Российской Федерации,
Ранее Санкт-Петербург.ру перечислил страны, которые проще всего выдают петербуржцам визы. Среди них Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия и Франция. Однако в некоторых государствах есть отдельные правила – например, виза выдается только на период пребывания в стране.