Петербуржцы не смогут получить финскую визу с 1 августа

С 1 августа прием документов на получение финских виз в Санкт-Петербурге прекратится. Также стало известно о закрытии генконсульства Финляндии в Северной столице с 1 сентября.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Финское дипломатическое ведомство сообщило о том, что офис VSF в Петербурге прекратит принимать заявления на визы и вид на жительство с августа 2023 года, передает «МК Питер» со ссылкой на данные сайта Министерства иностранных дел Финляндии.

В сентябре обслуживать клиентов в Петербурге не будет и Генеральное консульство балтийской страны в связи с отзывом разрешения на его работу на территории Российской Федерации,

Ранее Санкт-Петербург.ру перечислил страны, которые проще всего выдают петербуржцам визы. Среди них Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия и Франция. Однако в некоторых государствах есть отдельные правила – например, виза выдается только на период пребывания в стране.