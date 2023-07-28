Петербургский суд постановил отреставрировать арендуемое конным центром старинное здание

Суд Петербурга постановил отреставрировать здание по адресу Крестовский проспект, 20, литера Ж. Сделать это должны представители АНО «Конный центр «Простор»», которые арендуют помещение с 1980-х. В случае неисполнения постановления договор аренды с компанией может быть расторгнут.

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На реставрацию здания суд выделил три года. Если это не будет сделано в срок, то АНО «Конный центр «Простор»» придется выплачивать неустойку в размере 100 тыс. рублей ежемесячно, передает ALLNW.

Напомним, в апреле комитет по охране памятников (КГИОП) подал в суд на конный клуб за неисполнение обязанности по реставрации бани и прачечной при усадьбе Белосельских-Белозерских.

Данные здания как раз арендуются клубом. Кроме того, согласно данным комитета, они являются памятниками архитектуры регионального значения, так как комплекс был построен в в 19 веке.