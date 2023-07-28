Психофизический фактор: почему большинство россиян не хотят становиться руководителями

Большинство россиян не хотят для себя руководящей должности. Такая тенденция связана не только с нежеланием брать на себя ответственность за других, но и с психофизической и даже генетической предрасположенностью.

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Карьерная лестница не интересует 64% опрошенных россиян, и соответствующая ситуация довольно распространена на российском рынке труда. Основной причиной является нежелание ответственности и бумажной работы, передает Brif слова социального психолога Алексей Рощина.

Другое объяснение – возможность заработать на своей должности ту же зарплату, что и начальник, но за счет переработок или подработок. Также, по словам эксперта, такая должность не подойдет тем, кто любит работать руками.

Представители творчества тоже нечасто идут по обычной карьерной лестнице, потому что для них карьера не означает повышение, отмечает психолог и директор спецпрограмм Московского центра защиты от стресса Алексей Захаров.

Однако существует психофизическая и даже генетическая предрасположенность человека к той или иной деятельности. Порой желание стать начальником может предаваться по наследству, что также происходит далеко не у всех.