Объем потребления воды в Геленджике теперь можно отследить через интернет

В России активно цифровизируют многие отрасли. Не исключением стала и сфера ЖКХ. Все чаще человеческий фактор исключается, что улучшает эффективность работы систем. Например, в Геленджике уровень потребления воды теперь можно узнать через интернет. Такое нововведение стало возможным благодаря установке «умных счетчиков».

Фото: Pxhere

Компания «Концессии водоснабжения – Геленджик» и МегаФон приступили к старту первого этапа программы «Онлайн-мониторинг воды». Система позволяет максимально точно узнать, какой объем воды был реализован в гостиницах, отелях, а также в многоэтажных и частных домах.

Для этого там устанавливаются специальные модули, так называемые «умные счетчики», с которых данные о потреблении воды поступают в онлайн-режиме. Чтобы запустить такой формат мониторинга водоснабжения, МегаФон использует технологию связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц. Так проникновение сигнала к узлам учета под землей становится более точным и эффективным.

Следующий этап развития данной технологии позволит отследить промышленные утечки и незаконные подключения, рассказывает директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

Цифровизация ЖКХ, по его словам, является двигателем «роста рынка интернета вещей». Автоматизация водоснабжения позволила компании-партнеру не только увеличить прибыль на 10%, но и избежать утери данных в ходе потребления и учета воды.

Такие решения помогают управлять продуктами МегаФона «прямо из «сердца»», отмечает глава компании «Концессии водоснабжения – Геленджик» Алексей Сорокин, имея ввиду диспетчерскую службу.

В ближайшем будущем в Геленджике планируют установить счетчики на водопроводную магистраль, что позволит контролировать статистику по объему воды на входе и выходе. Система, тем временем, будет сравнивать полученные данные с потреблением ресурса жителями. Соответствующие алгоритмы помогут выявить технические потери и незаконные действия, связанные с водоснабжением города.