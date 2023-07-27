Суд оштрафовал жителя Ленобласти на 6,6 млн рублей

Житель Ленинградской области должен выплатить многомиллионный штраф в пользу государства за то, что длительное время перевозил товары, но игнорировал таможенные пошлины. Исполнение решения суда будет контролировать транспортная прокуратура.

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Выборгский городской суд Ленинградской области удовлетворил иск Северо-Западной транспортной прокуратуры и обязал виновного выплатить 6,6 млн рублей. Речь идет о жителе Ленобласти, которого признали виновным по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

По данным следствия, с октября 2019 по март 2020 года мужчина перевозил товары, но не декларировал их в положенном порядке. Его действия привели к причинению ущерба государству в особо крупном размере.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил предложении депутатов Госдумы РФ принять закон, обязывающий россиян платить штраф до 100 тыс. рублей за жестокое обращение с животными.