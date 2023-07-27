Металлурги, откликнитесь! Петербург вошел в ТОП-5 по спросу на работников данной отрасли в регионе

Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) по востребованности специалистов-металлургов. Только за последние полгода в России таких вакансий появилось более 144 тысяч, а в регионе – свыше 12 тысяч.

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Спрос на работников металлургической отрасли фиксируется и на сайте одного из рекрутинговых агентств. Данный показатель увеличился на 17% в СЗФО и на 23% по всей стране, передает АБН.

Наиболее востребованными являются такие специальности, как сварщик, токарь, инженер. Зарплаты таких работников могут составить от 55 до 110 тыс. рублей в месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жители Северной столицы стали меньше бояться увольнения в 2023 году. Меньше всего такая перспектива пугает представителей сферы маркетинга и рекламы. Однако есть и те, кто опасается быть уволенным. Чаще всего это «транспортники», «безопасники» и «управленцы».