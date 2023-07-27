Суд отправил петербуржца в тюрьму за нападение с ножом на аморального гостя

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему придется заплатить 100 тыс. рублей пострадавшему и провести 2,5 года в колонии общего режима.

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По данным следствия, обвиняемый ударил гостя-собутыльника ножом в плечо из-за его неприличного поведения. Присутствующие распивали алкогольные напитки, и в итоге завязался конфликт, передает «Патрульный Петербурга» со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Пострадавший нецензурно ругался, обзывал хозяина и его гражданскую жену выхватывал еду из чужой тарелки руками. Тот несколько раз предупредил гостя-дебошира, попросив его не вести себя так. Однако тот не прислушался к замечаниям. Тогда обвиняемый нанес ему удар ножом с деревянной ручкой.

Обвиняемый признал вину, пояснив, что он совершил преступление из-за аморального поведения гостя.