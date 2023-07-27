Стало известно, почему российские школьники чаще поступают в колледжи

Среди российских школьников фиксируется спрос на среднее специальное образование. Эксперты назвали несколько причин такой тенденции. Например – количество бюджетных мест, актуальность ряда профессий и готовность некоторых компаний принять сотрудников без высшего образования.

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, в колледжи и ПТУ было подано более 135 тыс. заявлений. Член Совета при правительстве РФ по делам попечительства в социальной сфере Елена Чернышкова объяснила популярность средних специальных образовательных учреждений возможностью найти хорошую работу и без высшего образования. Например, в ряде IT-компаниях, передает Brif.

Президент Всероссийского фонда образования и доктор педагогических наук Сергей Комков назвал сразу несколько причин такой тенденции. В частности, небольшое количество бюджетных мест в высших учебных заведениях и неготовность многих родителей платить за обучение. В колледжах число бесплатных мест больше.

Другой причиной, по его словам, является страх школьников перед единым государственным экзаменом. Также во многих сферах в России существует нехватка специалистов со средним специальным образованиям.