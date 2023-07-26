Губернатора Ленобласти Александра Дрозденко наградили высшим знаком МИД РФ

Глава 47-го региона получил почетный знак МИД России. Награду выдали за развитие международного сотрудничества.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Соответствий приказ подписал глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Согласно документу, губернатора Ленобласти Александра Дрозденко наградили нагрудным знаком «За развитие международного сотрудничества», сообщает Онлайн47.

Глава Ленинградской области отметил, что за последние годы форматы международного взаимодействия неоднократно менялись, а эпоха так называемых «реверансов» осталась в прошлом.

Кроме того, Дрозденко признался, что принимает награду с особой благодарностью.