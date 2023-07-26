Россиянам объяснили, как правильно хранить рис

Для того, чтобы рис сохранился подольше, его лучше держать в прохладном и темном месте, отмечают эксперты. При этом важно изначально выбрать качественный продукт.

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Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Калашникова пояснила, что рис любит темноту и прохладу. Как правило, зерно хранится от 12 до 18 месяцев, точные сроки при этом зависят от сорта и обработки крупы, сообщает «МК в Калининграде».

Отмечается, что рис должен дышать, поэтому для его хранения подойдут полотняные мешки, которые рекомендуется поместить в хорошо проветриваемое место. Еще один вариант, где можно держать зерна — герметичная упаковка. Срок годности, подходящий к концу, можно продлить, обжарив рис, либо прогрев его в духовке.

Важно также правильно выбрать необходимый продукт. В частности, в этом вопросе ориентиром может стать упаковка. Так, стоит отдавать предпочтение герметично упакованным зернам, или рису в прозрачной упаковке. При этом, ни о каких примесях или насекомых, конечно же, не может быть и речи.