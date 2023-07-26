Жителям России напомнили, на какую ночь придется пик метеорного потока Персеиды

В августе россияне смогут наблюдать на небе завораживающее явление, пик которого придется только на одну ночь.

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Речь идет о метеорном потоке Персеиды. Он достигнет максимума своей активности в ночь с 11 на 12 августа. Рассмотреть его удастся, если небо не будет закрыто тучами, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что действие звездопада из созвездия Персей – Персеиды в целом охватит период с 14 июля по 1 сентября, однако максимум установится с 11 на 12 августа. Согласно данным Международной метеорной организации, именно в это время мощность потока составит 100 метеоров в час, или один-два метеора в минуту.

Известно, что метеоры потока Персеида очень яркие и могут развить скорость до 60 километров в час. Примечательно, что свечение отдельных объектов может продолжаться по несколько секунд.