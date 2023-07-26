Под Петербургом начали убирать зерновые культуры

В Ленинградской области начался сбор зерновых культур. На территории региона активно выращивается ячмень, пшеница, овес и тритикале.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В настоящее время работы по сбору зерновых культур ведут сельхозпредприятия в Волосовском, Лужском и Гатчинском районах, сообщает Онлайн47. Среди таких организаций, например, «Гомонтово», «Труд», «Бугры» и «Гатчинское» предприятие.

Сейчас уже удалось убрать 336 га ячменя, при этом собрано 1,290 тысяч тонн, а урожайность составила 38,4 ц/га. В общей сложности за 2023 год в области хотят собрать 130 тысяч тонн зерновых культур, часть из которых пойдет на корм сельскохозяйственным животным, позволяя в последствии увеличить объемы производства молока, яиц и мяса.