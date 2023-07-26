Очередной релейный шкаф вспыхнул на станции Лисий Нос

В Санкт-Петербурге на станции Лисий Нос загорелся очередной релейный шкаф. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Такие случаи в последнее время участились.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В этот раз поджог произошел рядом с Финским заливом. Релейный шкаф вспыхнул в Приморском районе, на станции Лисий Нос, сообщает Neva.Today. Специальное оборудование, которое используется для размещения аппаратуры питания электрообогрева стрелочных переводов, выгорело полностью.

Возгорание объекта заметила дежурная, после этого женщина сообщила о произошедшем в экстренные службы. Правоохранители ищут злоумышленников.

При осмотре места, где произошло возгорание, специалисты заметили отогнутую часть двери шкафа. Детали уточняются.