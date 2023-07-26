Стало известно, сколько денег тратила бы Барби на продукты в России

В июле состоялась премьера нашумевшего фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В кинокартине кукла составляет разнообразные блюда. Удалось подсчитать, сколько бы на такие продукты у девушки уходило денег, если бы она жила в России.

Фото: скриншот официального трейлера фильма «Барби»

Предполагается, что завтраки, похожие на те, что демонстрируются в фильме, обходились бы Барби в РФ как минимум в 1 537 рублей. Расчеты можно провести исходя из роста героини и стоимости продуктов, сообщает телеканал «360».

Так, кукольная Барби имеет рост в 29 сантиметров, что составляет одну шестую от «киношной» Барби, рост которой достигает 170 сантиметров. В Барбиленде героиня завтракала вафлями со взбитыми сливками, запивая их молоком. Для приготовления такого набора необходимы мука, яйца, молоко, а также сливочное масло, взбитые сливки и сахар. В итоге завтрак встанет в 128 рублей, если брать уменьшенные масштабы, но в реальном мире — в 800 рублей.

В дополнение Барби пила чай, закусывая его пирожными со взбитым кремом и карамельными сладостями. На приготовление такого лакомства блондинке в уменьшенных размерах понадобиться 123 рубля, а в обычных, человеческих, — 737 рублей.