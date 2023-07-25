В Северной столице задумали увеличить штраф за незаконную перепланировку квартиры. Юридические лица могут заплатить до 500 тысяч рублей.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

С соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга. Так, сумма штрафа за незаконную перепланировку квартиры для физического лица составит не 2,5 тысяч, а 100 тысяч рублей, сообщает Петроград.

В свою очередь, согласно возможному нововведению, юридические лица за нарушение изначальной планировки могут отдать до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание изменят со 100 до 200 тысяч рублей.

Инициативу до 1 августа рассмотрит Совет законодателей при Федеральном собрании РФ. В случае положительного решения, парламентарии Петербурга примут решение о внесении предложения в Государственную думу на первом заседании после летних каникул.