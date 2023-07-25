Петербуржцы вынуждены питаться консервами и рийетами из-за роста цен на свежую рыбу

В Санкт-Петербурге заметно подорожала свежая рыба, из-за чего подскочил спрос на консервы, рийеты и имитированную продукцию.

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Продажи свежей рыбки упали сразу на 13%, сообщает АБН. При этом популярность консервов, пресервов и имитированной икры, наоборот, увеличилась. Руководитель управления категории «фреш» сети «Пятерочка» Наталья Гаврилова поделилась, что в магазинах ритейлера с начала года спрос на эту продукцию вырос больше чем в два раза.

Сложившуюся тенденцию отметили и сами производители. В настоящее время петербуржцы все чаще берут паштеты из трески, слабосоленую рыбу и крабовые палочки.

Еще одним фактором, повлиявшем на изменение вкусов покупателей, стало расширение ассортимента консервов и заменителей в магазинах. Вторая причина — более демократичные цены.

Согласно данным ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» на начало июня, за год замороженная рыба в среднем подросла в цене на 3,5% до 220 рублей за килограмм.