Эксперты объяснили, чем обернется трудоустройство осужденных в маркетплейсах

В России задумались о том, чтобы до конца текущего года обеспечить работой больше 500 осужденных. Эта инициатива принадлежит одному из отечественных маркетплейсов. О том, какие плюсы и минусы есть у такого решения, рассказали специалисты.

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Так, предполагается, что осужденные граждане будут собирать заказы для клиентов и обрабатывать товары, которые отправляются обратно на склад. В беседе с Brif руководитель группы по корпоративным коммуникациям Ozon Дмитрий Миронов пояснил, что трудоустраивать будут тех, кому суд назначил принудительные работы и мягкий режим отбывания наказания за преступления, которое совершается впервые.

В настоящее время на территории Петербурга уже практикуется похожий проект. Работу дали 150 осужденным, что в результате привело к появлению мотивированных и востребованных сотрудников, которые, в свою очередь, получают достойные условия труда и опыт.

По мнению некоторых специалистов, высока вероятность, что осужденные, поработав на складе, встанут на путь исправления. Тем не менее, профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова напомнила об ответственности и рисках, которые необходимо учитывать, предоставляя рабочее место участникам проекта. В частности, не стоит упускать, что отдельные сотрудники с судимостью могут представлять опасность для коллег.