В России со следующего года на службу начнут забирать мужчин от 18 до 30 лет

К 2024 году в Российской Федерации меняется призывной возраст. Так, пойти на срочную службу смогут мужчины от 18 до 27 лет.

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Нововведение вступит в силу с 1 января следующего года. Призывной возраст решили повысить без переходного периода, сообщает телеканал «360».

Поправки будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ уже поддержал профильный комитет Госдумы по обороне. Таким образом, начиная с 2024 года служить отправятся граждане от 18 до 30 лет.

До этого допускалось, что верхняя граница призывного возраста будет увеличиваться поэтапно, однако по итогу такой вариант развития событий исключили. Некоторые специалисты считают, что можно было бы поднять и нижнюю планку, сократив ее до 21 года.

Напомним, что раньше в России призыву на военную службу подлежали молодые люди от 18 до 27 лет.