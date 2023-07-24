«Ввести по показаниям, не массово»: иммунологи об обязательной вакцинации от COVID-19

Иммунологи положительно оценили планы Минздрава по отказу от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для большинства россиян за исключением людей старше 60 лет и тех, кто еще не болел коронавирусом. Отмена данной меры, согласно комментариям специалистов, не спровоцирует роста заболеваемости.

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Вакцинироваться стоит по конкретным показаниям, но не массово, считает врач аллерголог-иммунолог высшей категории Оксана Шабалина. Также не менее важны и прививки от других инфекций. Отмену обязательной вакцинации от COVID-19 Шабалина считает уместной, особенно, когда заболеваемость низкая, передает Brif мнение специалиста.

Иммунолог и терапевт Лариса Михатулина считает, что массовая вакцинация от коронавируса себя не оправдала. При этом частично прививка от COVID-19 сработала, поэтому она должна быть добровольной. В случае отмены обязательной вакцинации ситуация с данным заболеванием на обострится, считает врач.