Ученые выяснили, от какой опасной болезни способен защитить кофе

Кофе пользуется популярностью не только у петербуржцев, этот напиток распространен, например, и среди жителей Калининграда. Примечательно, что количество кофеен на территории регионов оказалось практически одинаковое. Ко всему прочему, экстракт эспрессо наделен удивительным свойством, — он способен бороться с болезнью Альцгеймера.

Фото: baltphoto/Дарья Иванова

Соответствующее исследование провели ученые из Веронского университета в Италии, сообщает «МК в Калининграде». В ходе наблюдений удалось выяснить, что экстракт эспрессо влияет на туа-белки, которые при болезни Альцгеймера меняют форму и скапливаются в сгустки. В дальнейшем последние могут повилять на когнитивность человека и нарушить ее функцию.

Специалисты предупреждают, что исследование еще требует доработки, но первый эксперимент уже дал положительный результат. Так, в экстракт, содержащий кофеин, тригонеллин, а также флавоноид генистеин и теобромин, поместили укороченную форму тау-белка. Спустя 40 часов эксперты заметили, что кофейные соединения могут разрушить образовавшиеся комки тау-белков. Так и устраняется риск развития болезни Альцгеймера.

При этом популярность кофе неоспорима. Например, в Петербурге на 1 439 квадратных километров приходится больше 1 870 кофеен. То есть, на один «квадрат» выходит примерно одно такое заведение.