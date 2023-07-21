Петербуржцу обрубили ухо во время посещения шахматного клуба

В Центральном районе партия в шахматном клубе закончилась для 63-летнего петербуржца травмой уха и госпитализацией. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: baltphoto/Ирина Мотина

Инцидент произошел в четверг, 20 июля. Тогда правоохранителям поступило сообщение травмированном в шахматном клубе мужчине. Так, утром из заведения в тяжелом состоянии врачи забрали 63-летнего гражданина, сообщает «Патрульный Петербурга».

Оказалось, что пациент после посещения шахматного клуба остался без кусочка правого уха. Кроме того, мужчине диагностировали множественные раны, перелом и травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Известно, что пострадавший является судьей Всероссийской категории.