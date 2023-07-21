Обновленная экотропа на Дудергофских высотах с 22 июля примет первых посетителей

В Красносельском районе отреставрировали экотропу. Она расположена на Дудергофских высотах и занимает больше двух километров.

Фото: пресс-служба Смольного

После продолжительного перерыва экотропа вновь заработает с 22 июля. Ее открытие приурочено ко Дню Дудергофа, сообщает «МК в Питере».

Чтобы пройти обновленную экотропу, протяженностью больше двух километров, понадобится около двух часов. На протяжении маршрута специалисты установили 20 тематических стендов о владельцах Дудергофа и истории места. Также посетителям объекта расскажут об уникальной природе высот, которые существуют с 1992 года.

Известно, что в Красносельском районе находится Ореховая гора. Она является самой высокой точкой в Санкт-Петербурге.