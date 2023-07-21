В Петербурге дочь Владимира Путина родила очередного тезку президента РФ

Жительница Петербурга несколько дней назад родила мальчика и назвала его в честь дедушки Владимиром Путиным. Таким образом, появился уже второй тезка президента России, и на этот раз совпадает все — от имени до фамилии.

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Петербурженка родила маленького Володю 10 июля 2023 года. Женщина поделилась, что Владимиром Путиным звали дедушку ребенка.

Малыш появился на свет в родильном доме №10, сообщает Neva.Today. При этом сами родители мальчика утверждают, что им нравится энергетика выбранного имени, обозначающего человека, «владеющего миром». Мама новорожденного пояснила, что призвание людей с именем Владимир состоит в том, чтобы приводить окружающих к согласию и порядку.

По словам горожанки, ее наследник, появившись на свет, принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь.