Коммунальщики Петербурга задумались о введении параллельных систем расчетов с клиентами

В Санкт-Петербурге коммунальные службы планируют модернизировать собственные расчетные системы. Нововведением занялись, несмотря на действие Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ).

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Соответствующий конкурс объявили ГУП «ТЭК Санкт–Петербурга» и ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга». Речь идет о разработке автоматизированной системы проведения расчетов с клиентами за тепловую энергию и горячую воду. Благодаря новым разработкам, качество обслуживания потребителей может быть улучшено.

ГУП «ТЭК Санкт–Петербурга», например, подготовил конкурс на 754 миллиона рублей, а ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга» за создание системы по управлению взаиморасчетами готов заплатить 400 миллионов рублей, сообщает «МК в Питере».

При этом Водоканале уточнили, что разрывать договоренности с ЕИРЦ они не собираются. В самом ЕИРЦ подтвердили, что новые системы расчета никак не повлияют на работу их системы.