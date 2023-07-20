Конкуренция за квалифицированные кадры в Петербурге растет между работодателями

Среди петербуржцев падает конкуренция в работе. За год число кандидатов на должность уменьшилось на 2,5.

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В Северной столице в полтора раза упала конкуренция среди специалистов. Год назад на рынке туда на каждую вакансию приходилось 6,5 резюме. А теперь только 4. Об этом сообщает АБН с ссылкой на аналитиков сервиса hh.ru.

Наибольший дефицит кадров ощущается в розничной торговле и обслуживании клиентов. А также среди специалистов в автомобильном бизнесе – там приходится всего два кандидата на должность. Есть спрос на рабочий персонал и работников медицины и фармацевтики – 2,8 и 2,7 резюме на вакансию соответственно.

Как отмечает руководитель пресс-службы hh.ru в СЗФО Мария Бузунова, сложнее всего найти высококвалифицированный персонал, а также рабочие и инженерные кадры.

В целом по России ситуация с числом соискателей хуже, чем в Петербурге. На одно рабочее место в стране приходится 3,1 резюме.