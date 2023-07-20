В Москве 13-летнего школьника подозревают в убийстве его 11-летнего друга

В парке Москвы нашли тело одиннадцатилетнего мальчика. Под подозрением в убийстве оказался его тринадцатилетний друг. Он дал признательные показания.

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Происшествие, которое вызвало общественный резонанс произошло в Москве. Там одиннадцатилетнего мальчика нашли мертвым с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает 360.

Подозреваемым в этом деле стал тринадцатилетний друг убитого. Он последний видел школьника живым. Это подтверждают камеры наружного видеонаблюдения. И на допросе подросток дал признательные показания.

Выяснилось, что 18 июля мальчики пошли гулять в парк. Однако один из них не вернулся домой. И его мать забила тревогу.

Полицейские проверили камеры и увидели, как подростки шли вместе, а после тринадцатилетний школьник вернулся один. В его доме обнаружили одежду в крови. А тело убитого лежало в одном из коллекторов парка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.