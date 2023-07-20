21–23 июля бежим онлайн-забег ЭФКО Challenge

ЭФКО поддерживает бегунов любого уровня подготовки: призы получат самый быстрый и трое счастливчиков, среди которых можете быть вы!

Фото: Пресс-служба ГК «ЭФКО»

Дистанция — 5 км. Регистрация и участие — бесплатно. Персональный диплом — каждому. Регистрируемся здесь: https://s10.run/efko5km2023

Первый этап Кубка ЭФКО 2023 в мае объединил 4 тысячи человек из 32 стран! Проверим, побьет ли рекорд второй?

Точку старта и маршрут выбираете вы. Встречаемся 21-23 июля!

Фото: Пресс-служба ГК «ЭФКО»

#эфкоchallenge #efkochallenge #efko5k #biruchrun