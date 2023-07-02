В Петербурге за хорошую учебу наградили 61 выпускника университетов

В Северной столице за хорошую учебу был отмечен 61 выпускник городских ВУЗов. Ребят наградили памятными подарками.

Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Петербурге лучших выпускников высших учебных заведений наградили и поздравили с окончанием обучения. Вручение памятных подарков бакалаврам и магистрам проходило в Атриуме Комендантского дома. Об этом сообщает Бриф с ссылкой на правительство города.

Недавние студенты Северной столицы получили благодарственные письма и бронзовые статуэтки в виде сфинксов от Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области. Всего отмечен за выдающиеся успехи в учебе, науке и общественной деятельности был 61 выпускник.

Традиционно, по окончании церемонии ее участников пригласили на праздничную программу. А ровно в полдень в их честь был дан выстрел из сигнального орудия Нарышкина бастиона.

Примечательно, что всего из стен ВУЗов города на Неве в этом году вышли 72,5 тысячи человек.