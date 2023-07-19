Более 24 тысяч петербуржцев перенесли кишечные инфекции за последние пол года

Летом петербуржцы стали чаще страдать от кишечных инфекций. Всего за полгода 24 тысячи жителей города перенесли этот недуг.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге за первые шесть месяцев года зафиксировали уже больше 24 тысяч пациентов с кишечными инфекциями. Об этом сообщает «МК в Питере» с ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирину Катаеву.

Специалист отметила, что больше всего случаев фиксируется летом, когда немытые фрукты начинают употреблять чаще. Возможно, поэтому 60% заболевших – дети.

Причем около 81% пациентов страдали от вирусов. Это ротавирусы — около 50% и норовирусная инфекция – 45%.

Больше всего Ирину Катаеву беспокоят цифры по сальмонеллезной инфекции. Число таких больных за полгода возросло на 11%. Это выше средних многолетних значений за десять лет.