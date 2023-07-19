Петербургские власти проверили состояние улиц города перед Саммитом Россия – Африка

В Северной столице собираются завершить или приостановить работы по благоустройству города на время проведения Саммита Россия – Африка.

Фото: Санкт-Петербург.ру

В Петербурге члены городского правительства проверили готовность улиц города к Саммиту Россия – Африка. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Внимание уделяли гостиницам, торговым центрам и территориям во круг них. В целом, властям необходимо было проверить более 1,5 тысяч объектов. Сюда также входят фасады, остановки, заборы и строительные леса, которые могут встретиться на маршруте зарубежных делегаций.

Все ремонтные работы, которые сейчас проходят на улицах Северной столицы постараются завершить до начала форума. А если, это не представляется возможным, то благоустройство на время приостановят. Так, например, на станции Московские ворота пока прекратят реставрацию триумфальной арки.

Кроме того, члены правительства города проверили состояние асфальта на дорогах и тротуарах главных улиц Петербурга.