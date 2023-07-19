Владимир Путин: 80% молодежи видят перспективы для самореализации

Владимир Путин рассказал, что более 80% молодых людей считают условия для самореализации с стране хорошими.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Президент России Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». На нем глава страны рассказал, что более 80% молодежи считают, что в нашем государстве созданы хорошие условия для развития молодых людей. Об это сообщает 360.

Так, по словам президента, шесть лет назад только 37% молодежи считало, что в России есть все условия для самореализации. Сейчас этот показатель возрос на 43%.

Это, как отметил Владимир Путин, говорит о том, что усилия властей приносят результаты.

На данный момент АНО «Россия — страна возможностей» объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. В ней участвуют более 20 миллионов молодых людей. И платформа планомерно развивает работу по нескольким направлениям. В частности, по 26 проектам, конкурсам и олимпиадам.