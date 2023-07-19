Эксперты из сферы бизнеса считают ненужным снятие моратория на плановые проверки предприятий

В стране начали обсуждать вероятность снятия моратория на проверки сотрудниками МЧС предприятий. Мера была принята в прошлом году.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В России обсуждается возможность возобновления регулярных проверок бизнеса, на которые был введен мораторий в 2022 году. Напомним, такое решение было принято для того, чтобы обеспечить устойчивость экономики и снизить нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

Так, Глава МЧС России Александр Куренков уже поддержал возобновление плановых проверок предприятий. А вот по мнению вице-президента Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Леонида Аронова, снимать мораторий не стоит. Ведь эта мера не способствует повышению безопасности на объектах. Так как поведение каждого из сотрудников на всех предприятиях страны отследить невозможно. Об этом сообщает Бриф.

Такого же мнения придерживается и вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. По словам специалиста, из-за этого возрастет коррупционный рынок, а также финансовая нагрузка на предприятия из-за того, что это мероприятие времязатратно.