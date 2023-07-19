Сосед стал подозреваемым в убийстве 49-летнего петербуржца

В Красносельском районе Петербурга нашли тело 49-летнего мужчины. Оно лежало под окнами собственной квартиры. А подозревают в убийстве соседа сверху.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в понедельник, 17 июля сотрудники полиции в Северной столице задержали 39-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве своего соседа.

Мертвеца нашли утром 15 июля. Он лежал под окнами собственной квартиры. На голове погибшего 49-летнего мужчины была ушибленная рана. А, по предварительным сведениям, смерть наступила от травмы грудной клетки с множественными переломами.

По данному факту 17 июля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В этот же день был задержан сосед мертвеца, который живет на этаж выше. Он уже был ранее судим за кражу и незаконные приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотических средств.

По версии следствия, подозреваемый решил, что его сосед снизу умер от передозировки наркотиков, поэтому сбросил его тело со второго этажа из окна своей квартиры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители Колпинского района задержали двух мужчин после сообщения о жестоком избиении жительницы Ленобласти. Один из них оказался бывшим мужем пострадавшей, а второй имеет судимости за аналогичное преступление.