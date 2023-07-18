В Педиатрическом университете прокомментировали заявление об удалении почек умершей полугодовалой петербурженке

Жительница Северной столицы обратилась к правоохранителям после смерти полугодовалой дочки и попросила привлечь к ответственности медиков, оказавших малютке ненадлежащее лечение. По словам горожанки, ребенку могли без спроса удалить почки. Это заявление сами врачи опровергли.

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В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России» прокомментировали смерть шестимесячной пациентки с врожденными заболеваниями и объяснили, что почки ребенку никто из специалистов не удалял. Представители учреждения рассказали «МК в Питере», девочка получала максимальную помощь.

В организации добавили, что малышку перевели в Педиатрический университет по просьбе родителей. На ее спасение направили все возможные ресурсы. У пациентки почки, действительно, не работали, но решение об их удалении не принималось.

После «необоснованных обвинений» университет тоже обратился к правоохранителям и в следственные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации.

Со страшными новостями петербурженка пришла в полицию 17 июля. Напомним, что малышка родилась в тяжелом состоянии, после чего несколько месяцев с неустановленным диагнозом наблюдалась у врачей. В феврале ее перевели на отделение реанимации анестезиологии интенсивной терапии новорожденных Педиатрического университета.